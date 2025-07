In occasione del suo decimo concerto allo stadio Olimpico, in programma domenica 13 luglio, il cantautore ha comunicato l’arrivo di una sorpresa per il pubblico: “Quella sera annuncerò qualcosa di veramente grandioso per tutti noi”. Attesa alle stelle da parte dei fan. Dopo gli spettacoli di Roma, l’artista proseguirà la tournée con gli show in programma il 18 luglio allo stadio Franco Scoglio di Messina e il 23 dello stesso mese allo stadio San Nicola di Bari

Dopo i due show allo stadio San Siro di Milano, Ultimo è tornato nella sua città per il triplo appuntamento allo stadio Olimpico di Roma . In attesa dei concerti di venerdì 11 e domenica 13 luglio, il cantautore ( FOTO ) ha rivelato in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di quattro milioni di follower: "Annuncerò qualcosa di veramente grandioso per tutti noi". Curiosità alle stelle.

ultimo in concerto a roma, la possibile scaletta

Giovedì 10 luglio Ultimo si è esibito a Roma per la prima delle tre date completamente sold out da mesi. Venerdì 11 e domenica 13 luglio la voce di Pianeti tornerà sul palco dello stadio Olimpico per due nuovi attesissimi appuntamenti. Nel frattempo, l’artista ha annunciato una speciale iniziativa per i fan: “Domenica per il mio decimo stadio Olimpico ho pensato di farvi un regalo: ci sarà un maxischermo al parchetto, dove tutto è iniziato. Trasmetteremo tutto il concerto in diretta, come fosse una finale dei mondiali. Non si pagherà un biglietto, potrete vivere il concerto gratuitamente”.

Il cantautore ha aggiunto: “È un mio regalo per dimostrarvi l’amore che provo per voi e per sapere che mentre sarò a suonare per la decima volta all’Olimpico ci sarete anche voi a cantare insieme a me dal posto in cui sono nato. Quella sera annuncerò qualcosa di veramente grandioso per tutti noi”.

Nel corso degli anni Ultimo ha costruito un rapporto strettissimo con il suo pubblico divenendo uno degli artisti più amati, popolari e di successo della scena discografica italiana. Nel corso di questo tour, l'artista ha proposto una scaletta con brani provenienti da diversi lavori regalando un vero e proprio viaggio all'interno della sua vita. Al centro dello spettacolo sempre la musica e il cuore.

Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette dei due show in programma allo stadio Olimpico di Roma. Questi i brani proposti al primo spettacolo di San Siro:

DOVE IL MARE FINISCE ⁠COLPA DELLE FAVOLE QUEI RAGAZZI QUANDO SAREMO VECCHI BUONGIORNO VITA L’UNICA FORZA CHE HO AMATI SEMPRE IPOCONDRIA SUL FINALE RONDINI AL GUINZAGLIO GIUSY MEDLEY: TUTTO DIVENTA NORMALE / QUELLA CASA CHE AVEVAMO IN MENTE / PAURA MAI / L’ELEGANZA DELLE STELLE / OCCHI LUCIDI / I TUOI PARTICOLARI PETER PAN IL BAMBINO CHE CONTAVA LE STELLE TI VA DI STARE BENE PICCOLA STELLA LA STELLA PIÙ FRAGILE DELL’UNIVERSO QUEL FILO CHE CI UNISCE BELLA DAVVERO TI DEDICO IL SILENZIO PIANETI / ALBA / LA PARTE MIGLIORE DI ME IL BALLO DELLE INCERTEZZE VIENI NEL MIO CUORE ALTROVE 22 SETTEMBRE SOGNI APPESI