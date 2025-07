Ultimo in concerto ad Ancona, la possibile scaletta

Dopo lo spettacolo in scena ad Ancona, il cantautore approderà a Milano per un doppio appuntamento allo stadio San Siro il 5 e il 7 luglio. Successivamente, l'artista sarà protagonista di ben tre concerti allo stadio Olimpico di Roma prima di proseguire la tournée allo stadio San Filippo di Messina e allo stadio San Nicola di Bari

Domenica 29 giugno Ultimo ha dato ufficialmente il via al suo nuovo tour negli stadi dal palco di Lignano Sabbiadoro. A pochi giorni dalla data zero, il cantautore romano sarà ad Ancona . Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

ultimo, il concerto ad ancona

Mercoledì 2 luglio Ultimo sarà in concerto nelle Marche. L’artista (FOTO) porterà la sua musica sul palco dello stadio del Conero per una serata all’insegna dell’emozioni e del divertimento. Questo l’indirizzo della struttura: via Cameranense, 60029, Ancona. Come riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00.

Attualmente il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro:

Intro

Il bambino che contava le stelle

Dove il mare finisce

Colpa delle favole

Quei ragazzi

Quando saremo vecchi

Buongiorno vita

L’unica forza che ho

Amati sempre

Ipocondria

Sul finale

Rondini al guinzaglio

Giusy

Tutto diventa normale / Quella casa che avevamo in mente / Paura mai

L’eleganza delle stelle

Occhi lucidi

I tuoi particolari

Peter Pan (vuoi volare con me?)

Ti va di stare bene

Piccola stella

La stella più fragile dell’Universo

Quel filo che ci unisce

Bella Davvero

Ti dedico il silenzio

Pianeti

Alba

La parte migliore di me

Il ballo delle incertezze

Vieni nel mio cuore

Altrove

22 settembre

Sogni appesi