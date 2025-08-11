Gaia, lo sfogo sui social dal treno: "Senso di vuoto e ansia"

Esplora tutte le offerte Sky
Gaia, lo sfogo sui social dal treno: "Senso di vuoto, ansia e solitudine"

Spettacolo
Seduta su un treno Roma–Milano, Gaia si apre come mai prima: un lungo post Instagram in cui parla di ansia, vuoto e solitudine, sentimenti che si impongono con forza nella sua anima. Una “diabolica trinità” che la costringe a mettere in pausa anche la canzone più dolce: “Vorrei solo essere vista, amata e accettata”

Seduta tra i sedili di un treno in viaggio da Roma a Milano, Gaia ha scelto di rivelare una parte di sé che va al di là dei palchi e dei riflettori. In un intenso post su Instagram, la cantautrice italo‑brasiliana ha parlato di una vera e propria “diabolica trinità”: senso di vuoto, ansia e solitudine.

L’immagine che accompagna il post è un primo piano del suo occhio lucido, una goccia di emozione quasi tangibile sullo schermo. Le parole scorrono su uno sfondo nero, come un diario aperto al buio: “hanno preso spazio nel mio corpo come se fossero loro i proprietari di casa, si sono insediati con approccio apparentemente cortese e in poco tempo hanno dettato legge, imbavagliandomi l’anima”.

Un atto di coraggio

La tratta Roma–Milano si trasforma allora in un viaggio dentro se stessa, tra memorie che ritornano con forza: primi amori, la dolce primavera romana, il richiamo di responsabilità verso il freddo Nord — tutto riaffiora in un incrocio tra emozione e ricordo.  Nel cuore dell’introspezione, c’è un desiderio che sa di verità: “La bimba che è in me vorrebbe solo essere vista, amata, accettata, cercata. Senza dover per forza fare ‘la brava’, servire a qualcosa o qualcuno”. In un momento storico in cui le relazioni sembrano consumarsi in fretta, Gaia lancia un’osservazione potente: “Non interagiamo quasi più tra di noi… agiamo spinti da intenzioni egoistiche travestite da azioni eroiche, e ci rinchiudiamo in noi stessi ogni volta che qualcuno riconferma la teoria dell’inevitabile solitudine”. Un atto di coraggio e trasparenza, quella di Gaia. Non la fragilità in sé, ma l’onestà di ammetterla. E, dentro ad essa, esiste una verità tanto delicata quanto forte: bisogna poter essere accettati anche quando non si “fa la brava”.

