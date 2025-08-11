Jennifer Lopez respinta da una boutique mentre faceva shopping

La popstar, che si è vista negare l'accesso allo store troppo affollato da una guardia giurata, non ha battuto ciglio ed è passata oltre spendendo, secondo i media turchi, decine di migliaia di dollari in altri negozi nello stesso centro commerciale

Jennifer Lopez sta vivendo un'estate da ricordare, una stagione di rinascita personale e professionale caratterizzata dal successo del tour europeo "Up All Night 2025" che ha fatto tappa anche in Italia, a Lucca, lo scorso 21 luglio.

Nessuna nuvola può oscurare questo momento felice per la cantante, nemmeno una piccola disavventura accaduta in Turchia nei giorni in cui era in programma un suo concerto ad Istanbul.

Durante un giro di shopping tra le boutique dei marchi di lusso nella parte europea della capitale turca la popstar e attrice non è riuscita a fare acquisti da Chanel. Il motivo? Il negozio era troppo affollato e la guardia giurata, che non l'ha riconosciuta, non l'ha fatta entrare.

Shopping per decine di migliaia di dollari in Turchia Jennifer Lopez, superstar globale, inseguita da ammiratori e fotografi a ogni sua uscita, non è stata riconosciuta sulla soglia della boutique di Chanel a Istanbul, dove non è riuscita ad entrare a causa della presenza di molti clienti e la disavventura ha fatto perdere allo store un'opportunità di vendita a molti zeri, stando alle cronache di Türkiye Today che ha diffuso il racconto della sessione di shopping della cantante nella capitale turca.

J.Lo, che è stata respinta dalla guardia giurata del negozio con gentilezza, si è avventurata negli altri negozi nello stesso centro commerciale, Istinye Park, per un giro di acquisti durato circa tre ore nel quale la star avrebbe speso alcune decine di migliaia di dollari, secondo la fonte.

Il personale dello store di Chanel, dopo essersi accorto del passaggio della star americana, avrebbe provato a richiamare la cantante invitandola a tornare in boutique ma, a quel punto, J.Lo avrebbe rifiutato con la stessa cordialità con cui aveva reagito quando le era stato negato l'accesso. Leggi anche Up All Night 2025, Jennifer Lopez scintilla sul palco a Barcellona

J.Lo in tour fino ad agosto Lo shopping è la vera passione di Jennifer Lopez che da sempre viene avvistata in pubblico in giro per negozi mentre si dedica all'acquisto di abbigliamento e non solo.

In Turchia, dove si è esibita ad Antalya a luglio e dove è tornata ad agosto per un concerto ad Istanbul, J.Lo è stata fotografata con un look che ha colpito i fotografi, con la camicia in stile pigiama, gli shorts cortissimi e le flip flop, corredati da occhiali da sole dalle lenti color ambra e da una piccola borsa borsa di vimini a forma di cestino, uno stile molto differente da quello ultra seducente e tutto lustrini adottato per questo tour estivo.

Jennifer Lopez chiuderà nei prossimi giorni in Italia la sua stagione dal vivo con una serata in Sardegna, show che non rientra tra le tappe ufficiali del tour che si è concluso invece, il 10 agosto in Kazakistan.

Anche con un look diverso da quello con cui appare di solito, J.Lo è stata riconosciuta dai fan che l'hanno fermata per foto ed autografi. È rimasta immune al fascino hollywoodiano della diva, invece, la guardia giurata di Chanel che col suo mancato riconoscimento della star ha fatto diventare virale la vicenda.