Up All Night 2025, Jennifer Lopez scintilla sul palco a Barcellona

Un anno dopo Jennifer Lopez è di nuovo ovunque e su di lei brillano i riflettori della tournée Up All Night, la serie di concerti in Europa e in Asia ripartiti da Vigo il 9 luglio scorso.

Gli estratti dei live delle prime date di Up All Night, che la cantante pubblica sul profilo Instagram dedicato On the JLo, lasciano senza fiato.

30 anni di hit magiche (e flamenco)

Un orologio segna un minuto di conto alla rovescia. Sono gli ultimi istanti per tenere giù le braccia e i telefoni poi si parte. On the Floor, Save Me Tonight, Booty, Ain't Your Mama. J.Lo sfavilla con gli stivali e il costume di strass sgambatissimo che svela un fisico allenato per una tournée attesa da molti anni. Seducente e provocatrice, la cantante è energia femminile pura.

Jenny from the Block, hit di This is Me... Then con cui ha guidato le classifiche nei primi del Duemila, viene rimessa a nuovo con temi sonori di We Will Rock You e Welcome to the Jungle. Per J.Lo e i fan presenti che già la seguivano sono stati anni magici. Love Don't Cost a Thing era ovunque. Dagli schermi di MTV alle spiagge. Si salta su Get Ride, I'm Real e Birthday, inedito che farà parte di una nuova raccolta. J.Lo ha portato in tour dei nuovi brani. Tra questi c'è Wreckage of You, che ha scritto in una di quelle notti in cui stava sveglia ma non per fare festa e ballare. Il brano parla della fine dell'amore con Ben Affleck. "Grazie per tutto, per il dolore che hai causato. Nulla potrà fermarmi, dovrai guardarmi". Guardami mentre ho ritrovato la strada, in sostanza. Jennifer Lopez ricomincia da se stessa e non da un uomo. Ci ha provato e molte volte, scherza. Non smette mai di sorridere la cantante quando parla della sua storia sentimentale in cui non ha mai smesso di credere nell'amore, di sperare di incontrare la persona giusta. Sul palco si confessa, specie prima del finale, quando rallenta per vestire una tuta rossa col fondo a volant, da bailaora de flamenco, lo scialle di Manila, nero decorato a fiori. È l'ora del flamenco e di dire grazie alla vita, imperfetta e splendida. Le luci si abbassano, sullo schermo compaiono guglie e rosoni di cattedrali gotiche. J.Lo intona Gracias a la vida, cover di un classico di Violeta Parra.

Ma poi è Dance Again. Non si può finire senza la salsa scatenata di Let's Get Loud. Jennifer Lopez è la regina del popolo che vuole stare sveglio tutta la notte - Up All Night, il nome della tournée già dice tutto: è un invito a godersi la vita, ballando in un club, per strada, ovunque.

Si finisce tra i coriandoli, i glitter, le coreografie a ventaglio, come in un varietà, come nel burlesque ma tutto in versione ultra moderna. J.Lo si è ripresa lo scettro di regina del pop e saluta tra altri inediti, un appuntamento col futuro che per ora prosegue sul palco con nuove date tra luglio e agosto che la porteranno fino in Kazakistan.

In Italia arriverà il 21 luglio e sarà festa alle Mura di Lucca, al Lucca Summer Festival.