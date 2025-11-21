Ultimo annuncia l'uscita del nuovo album Ultimo Live Stadi 2025

Il 4 luglio 2026 il cantautore romano sarà protagonista di un maxi evento a Tor Vergata. Venduti 250.000 biglietti in appena tre ore. Ultimo ha dichiarato: "Sarà il concerto più grande di sempre"

Venerdì 5 dicembre Ultimo (FOTO) pubblicherà il suo nuovo album Ultimo Live Stadi 2025. Il disco conterrà immagini tratte dalla recente torunée estiva negli stadi. Dopo il concerto allo stadio Olimpico di Roma, il cantautore ha raccontato: “È come se sul palco avessimo imparato ad amarci, capirci e aiutarci ancora di più. Questo tour ha fatto un 'clic' verso qualcosa che è per sempre”.

ultimo, in arrivo il nuovo album live 435.728 biglietti venduti per le nove date del tour negli stadi. Quest’estate Ultimo ha portato la sua musica in giro per l’Italia con nove appuntamenti completamente sold out. Il cantautore ha ora deciso di raccogliere quelle emozioni nell’album Ultimo Live Stadi 2025. Il nuovo uscirà tra pochi giorni, più precisamente venerdì 5 dicembre. Dopo la fine della tournée, il cantautore ha raccontato: “Sto metabolizzando tutto quello che ho vissuto. Ci sono riuscito, in parte. Voi spero stiate bene. Io amavo camminare, ma ora ho scoperto che per me è proprio una dipendenza e mi ha aiutato tanto a smaltire e soprattutto a capire i miei pensieri”. Approfondimento Ultimo, in vendita i biglietti per il 2026: l'intervista di Sky TG24

A luglio l’artista ha annunciato un maxi concerto a Tor Vergata per il 4 luglio del prossimo anno: “Sold out in 3 ore. 250.000 biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre. Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta. Cantare in pieno inverno per dar la primavera”. Successivamente, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di quattro milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita: “Annunciare il concerto di Tor Vergata è stato per la mia vita un qualcosa di gigante che ha smosso in me tante cose belle ma anche tante responsabilità. Voglio fare il più bel concerto a cui siate mai stati, perlomeno ambire a quello!”. Approfondimento Ultimo annuncia un maxi concerto a Roma Tor Vergata nel 2026