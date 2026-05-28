Natalia Vodianova è incinta del suo sesto figlio, il terzo dal marito Antoine Arnault.

La gravidanza annunciata tra una sfilata e l'altra

La notizia ha raggiunto il grande pubblico attraverso le pagine di Vogue France, che ha scelto la modella come volto della doppia edizione giugno/luglio 2026. La direttrice editoriale Claire Thomson-Jonville ha raccontato come è nata l'idea dello shooting: "Tra una sfilata e l'altra, all'inizio dell'anno, Natalia mi ha confidato di essere in dolce attesa. Il suo sesto figlio, a 44 anni. Ho subito capito che doveva essere la nostra star di copertina estiva".

Per la modella russa si tratta del primo ritorno sulla copertina della rivista francese dopo sei anni di assenza. Fotografata da Angelo Pennetta e vestita da Vittoria Cerciello, Vodianova posa immersa nella natura indossando un abito aderente Alaïa e un paio di Converse. Un'immagine volutamente lontana dalla perfezione patinata, che ha però diviso l'opinione dei lettori più affezionati alla rivista.