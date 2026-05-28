Natalia Vodianova aspetta il sesto figlio, l'annuncio sulla copertina di Vogue FranciaSpettacolo
La supermodella russa, 44 anni, sul numero estivo di Vogue France, uscito il 26 maggio, è stata fotografata col pancione in un bosco alla periferia di Parigi
Natalia Vodianova è incinta del suo sesto figlio, il terzo dal marito Antoine Arnault.
La gravidanza annunciata tra una sfilata e l'altra
La notizia ha raggiunto il grande pubblico attraverso le pagine di Vogue France, che ha scelto la modella come volto della doppia edizione giugno/luglio 2026. La direttrice editoriale Claire Thomson-Jonville ha raccontato come è nata l'idea dello shooting: "Tra una sfilata e l'altra, all'inizio dell'anno, Natalia mi ha confidato di essere in dolce attesa. Il suo sesto figlio, a 44 anni. Ho subito capito che doveva essere la nostra star di copertina estiva".
Per la modella russa si tratta del primo ritorno sulla copertina della rivista francese dopo sei anni di assenza. Fotografata da Angelo Pennetta e vestita da Vittoria Cerciello, Vodianova posa immersa nella natura indossando un abito aderente Alaïa e un paio di Converse. Un'immagine volutamente lontana dalla perfezione patinata, che ha però diviso l'opinione dei lettori più affezionati alla rivista.
Da Gorky alle passerelle di mezzo mondo, una vita straordinaria
La storia di Natalia Vodianova è una di quelle che sembrano uscite da un romanzo. Cresciuta in condizioni di povertà a Gorky, l'odierna Nizhny Novgorod, si è iscritta a un'agenzia di modelle a 15 anni. A 17 era già a Parigi con Viva Models, diventando una delle modelle di maggior successo della sua generazione, con contratti per brand come Prada, Louis Vuitton, Guerlain, Chanel e YSL.
Dal primo matrimonio con il milionario inglese Justin Portman, sposato nel 2001, sono nati tre figli: Lucas, Neva e Viktor. La coppia si è separata nel 2011. Con Antoine Arnault, con cui fa coppia dal 2011 e che ha sposato a Parigi nel settembre 2020, ha avuto altri due figli: Maxim, nato nel 2014, e Roman, nato nel 2016. Il bambino in arrivo sarà quindi il terzo nato da questa unione.
Antoine Arnault, 48 anni, è vicepresidente e CEO di Christian Dior SE, nonché figlio di Bernard Arnault, fondatore e patron del colosso del lusso LVMH. Oltre alla carriera nel mondo della moda, Natalia Vodianova è anche ambasciatrice di buona volontà dell'UNFPA, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, incarico che ricopre dal 2021.
La gravidanza - di cui non è stata ancora resa nota la data del parto - conferma un'immagine di maternità vissuta con piena consapevolezza, proprio come sottolineato dalla stessa Thomson-Jonville sulle pagine della rivista.