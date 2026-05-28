“Buonasera a tutti, sono Julie Andrews e sono lieta di darvi il benvenuto al settimo World Parkinson’s Congress”. L’attrice Julie Andrews, 90 anni, indimenticabile volto del cult Disney Mary Poppins e della pellicola Tutti insieme appassionatamente, ha inaugurato in un video della World Parkinson Coalition la settima edizione della conferenza internazionale che riunisce la comunità globale che si occupa della malattia di Parkinson . “La vostra partecipazione è fondamentale mentre cerchiamo di trovare una cura per questa terribile malattia. So bene quanto possa essere devastante”, ha proseguito Andrews, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla patologia. “Possa ognuno di noi diventare un faro di luce per fermarla sul nascere. Consideratemi parte di questo impegno. Grazie”. L’attrice non ha aggiunto ulteriori dettagli e non ha neppure spiegato se sia eventualmente entrata in contatto diretto con la malattia. Come spiega il sito di Humanitas, il morbo di Parkinson è una patologia neurodegenerativa, cronica e lentamente progressiva che coinvolge funzioni motorie, vegetative, comportamentali e cognitive, con conseguenze sulla qualità di vita degli ammalati, prima fra tutte il “disordine del movimento”. Tra i sintomi compaiono, tra gli altri, il tremore a riposo e la rigidità, mentre le cause non sono ancora note, ma possono includere diversi elementi, come fattori genetici o l’esposizione a sostanze tossiche come pesticidi. Al momento non esiste una cura, ma unicamente trattamenti farmacologici, chirurgia e gestione dei sintomi.

JULIE ANDREWS, UNA LEGGENDA VIVENTE

Nata il 1º ottobre 1935 a Walton-on-Thames, nel Regno Unito, l’attrice Julie Andrews è considerata una leggenda vivente. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti, compreso un premio Oscar come Miglior attrice per il film Mary Poppins nel 1965, cinque Golden Globes, tre Emmy Awards, tre Grammy Awards, un David di Donatello e un Leone d’Oro. Ha inoltre ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Dotata di una portentosa voce, ha iniziato come bambina prodigio nel circuito del music-hall inglese negli anni Quaranta e, appena adolescente, ha debuttato a Broadway. Ha poi girato il primo film, Mary Poppins (1964) e ha proseguito con altre pellicole come Tutti insieme appassionatamente (1965), Hawaii (1966), Il sipario strappato (1966) e Millie (1967), che l’hanno consacrata come l’attrice più richiesta nella Hollywood degli anni Sessanta. Nel 1969 ha sposato il regista Blake Ewards, con il quale ha iniziato anche un sodalizio artistico che, nei 20 anni successivi, l’ha vista protagonista di molti suoi film come Il seme del tamardindo (1974), 10 (1979), S.O.B. (1981), Victor Victoria (1982) e Così è la vita (1986). Negli anni Novanta ha fatto ritorno a Broadway, ma nel 1997 un’operazione non riuscita alle corde vocali l’ha privata della sua voce di cantante. In ogni caso, ha ancora recitato nelle commedie Pretty Princess (2001) e Principe azzurro cercasi (2004) e ha doppiato sia film d’animazione di successo come i sequel di Shrek e Cattivissimo me, sia serie tv come Bridgerton. In ambito musicale ha inoltre creato quattro album di platino. Ha infine scritto libri per l’infanzia, ha poi lavorato come registra teatrale ed è stata anche autrice e produttrice televisiva.