2/12 ©Webphoto

DAI LIBRI AL FILM - Basato sui libri di P.L. Travers, Walt Disney ha lavorato per oltre 20 anni per ottenere i diritti cinematografici. Travers era molto protettiva riguardo al suo lavoro e inizialmente non voleva che la Disney trasformasse i suoi libri in un film

Mary Poppins, le curiosità sul film. FOTO