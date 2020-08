Mary Poppins: le curiosità sul film. FOTO

15/16

La sequenza "Sopra i tetti di Londra" ("Step in Time" nella versione originale) era pensata per durare 9 minuti. Il regista pensava fosse troppo lunga e tentò di tagliarla in due. Quando Walt Disney lo scoprì, fece aggiungere nuovi elementi alla sequenza, che finì per durare 14 minuti. Per ottenere il risultato finale ci volle una settimana