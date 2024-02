Mary Poppins verrà distribuito non più come film per bambini

Nel Regno Unito è aumentato il Rating d'Età della celebre pellicola della Disney a causa dell'uso di “linguaggio discriminatorio" nel film. Dunque la tata più celebre della cultura pop (sempre che Fran Drescher non ce ne voglia...) è stata giudicata potenzialmente inadatta per i bambini. Questa è la decisione della British Board of Film Classification (BBFC), che la scorsa settimana ha aumentato il rating d'età del classico con Julie Andrews

Dunque la tata più celebre della cultura pop (sempre che Fran Drescher non ce ne voglia...) è stata giudicata potenzialmente inadatta per i bambini. In realtà non si tratta di un linguaggio usato dal suo personaggio bensì da parte di un altro, come vedremo nei prossimi paragrafi. Ma pare che la cosa imperdonabile sia il fatto che la tata non abbia sgridato chi si è macchiato della colpa di un utilizzo di linguaggio discriminatorio e razzista. Quindi l'età degli spettatori deve aumentare.

La celebre pellicola della Disney uscirà in alcune sale cinematografiche selezionate nel Regno Unito il mese prossimo per celebrare il 60° anniversario del film. Questa è stata l'occasione in cui la BBFC è stata spinta a modificare la sua classificazione per la prima volta dal 1964.



La storia iconica di una magica babysitter volante che discende dal cielo in stile, per dirla à mo' di teatro greco, deus ex machina (quindi in questo caso dovremmo parlare di dea ex machina) è passata da essere classificata come U (che significa che non contiene materiale che potrebbe offendere o danneggiare) a PG (guida parentale), indicando che alcune scene potrebbero non essere adatte ai bambini piccoli.