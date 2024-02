Libri per bambini, 8 proposte di primavera da Mary Poppins a Stilton

6/9

Il principe rapito di Cielonero di Jaclyn Moriarty - Gribaudo, 2024 Molto tempo fa, il principe Alejandro di Cielonero, ancora bambino, venne rapito mentre giocava sulla riva del mare e fu cresciuto dai pirati. Dieci anni dopo, il principe riuscì a fuggire e a ritrovare la strada di casa. Il re e la regina gli organizzarono la più grande festa nella storia del regno per dargli il benvenuto. Ed è proprio in quella occasione che Esther lo ha incontrato. O, per lo meno, è ciò che Esther ha raccontato in un tema, ma la sua insegnante non le ha creduto.