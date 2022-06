Bridgerton, Julie Andrews: mai incontrato i colleghi nella vita reale

Julie Andrews, le sue parole

“Shonda Rhimes e l'intera banda... Sono fantastici. È una gioia e sono entusiasta che me lo abbiano chiesto”, ha spiegato la celebre attrice Premio Oscar. “Ma non ho mai visto nessuno di persona. Certo, a volte li vedo nello show. Ma faccio tutte le mie registrazioni molto, molto lontano da loro”. Bridgerton, infatti, è girato nel Regno Unito, il Paese natale di Julie Andrews, che però da decenni vive nella sua casa di Long Island, New York. Il fatto che Julie Andrews non abbia mai incontrato i colleghi, però, non sorprende: la star di Mary Poppins dà infatti solo la voce alla schietta ma sfuggente Lady Whistledown, la scrittrice anonima che ha commentato ogni scandalo dal primo episodio. Quando la serie ha debuttato su Netflix il giorno di Natale 2020, è diventata la più seguita nella storia della piattaforma, vista da oltre 63 milioni di famiglie in poche settimane, fino a quando non è stata battuta da Squid Game, nell'ottobre 2021. Creato da Chris Van Dusen a partire dalla serie di romanzi di Julia Quinn, Bridgerton è andato in onda per due stagioni, nelle quali si è parlato molto della vera identità di Lady Whistledown (attenzione spoiler). Alla fine della prima stagione, la scrittrice si rivela essere la timida Penelope Featherington (Nicola Coughlan di Derry Girls).