Bridgerton 3 si concentrerà sulla storia d'amore tra Penelope e Colin

Nei prossimi episodi ci sarà maggior spazio per le avventure di Penelope Featherington (e del suo alter ego Lady Whistledown), da sempre interessata al giovane interpretato da Luke Newton

Buone notizie per i fan di Nicola Coughlan che in Bridgerton interpreta Penelope Featherington, alias Lady Whistledown. La terza stagione dello show mostrerà gli sviluppi della vicenda amorosa tra Penelope e Colin Bridgerton che intrattengono un'amicizia speciale fin dalle prime puntate. La notizia è stata data nel corso di un panel durante il FYSee Space di Netflix di Los Angeles, evento in cui vengono promossi gli show distribuiti dalla piattaforma di streaming e dove tradizionalmente vengono rilasciate delle anticipazioni. Come è ovvio, le novità su Bridgerton erano tra le più attese dagli spettatori che ora hanno la conferma che la trama della serie targata Shondaland non replicherà l'ordine degli eventi narrati nella saga di libri omonima di Julia Quinn come è accaduto per le prime due fortunate stagioni.



La conferma di Nicola Coughlan sui social approfondimento Hannah Dodd, star di Anatomy of a Scandal, sarà Francesca Bridgerton Nicola Coughlan non ci sta più nella pelle per l'emozione, lo conferma lei stessa sui suoi social, dove ha finalmente potuto rivelare ai suoi numerosi ammiratori (oltre due milioni di follower) quanto accadrà in Bridgerton 3. L'attrice, ospite insieme ad altri membri del cast all'evento sullo show a Los Angeles, ha rivelato che nel prossimo ciclo di episodi l'attenzione sarà concentrata sulle sorti della storia tra lei e Colin Bridgerton, uno sviluppo che si ricollega al finale della seconda stagione, ovvero, al momento in cui Penelope ha sentito il giovane affermare che non l'avrebbe mai sposata.

L'attrice irlandese non può più nascondere il segreto di cui era, ovviamente, a conoscenza da un po' e si è detta eccitata quanto i fan di sapere cosa accadrà tra Penelope e Colin due personaggi che sono entrati nei cuori del pubblico della serie.



L'ordine dei libri e la trama dello show approfondimento Il cast di Bridgerton 2 alla première di Londra. FOTO La rivelazione sulla nuova trama di Bridgerton manda all'aria le congetture che gli spettatori stavano facendo da mesi, certi che lo show avrebbe seguito la storia originale dei libri della Quinn. Il terzo libro dà spazio alla vicenda amorosa di Benedict Bridgerton, che nella serie ha il volto di Luke Thompson; la storia di Penelope viene invece affrontata solo nel quarto volume. L'amore dei fan per il personaggio e la crescente popolarità dell'interprete, che ha ricevuto molte attenzioni anche all'ultimo Met Gala di cui è stata ospite, devono aver fatto cambiare idea agli autori che si sono concessi questa variazione per lo show, obbligato a mantenere alti i livelli di gradimento da parte del pubblico dopo gli ottimi risultati ottenuti con la seconda serie. Il titolo è visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.