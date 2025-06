ALF Premi Cinema al Milano Film Fest, il programma della 3ª edizione

Il 5 e 6 giugno, ALF Premi Cinema fa tappa al Milano Film Fest 2025 con due appuntamenti da non perdere : tra ospiti come Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Cristina Comencini, il lancio del nuovo bando per sceneggiatrici e un omaggio a Suso Cecchi D’Amico, la manifestazione rilancia con forza il suo impegno per la scrittura femminile nel cinema