Gli interpreti dell'attesissima seconda stagione di Bridgerton si sono riuniti alla Tate Gallery di Londra per una serata indimenticabile, all'insegna del glamour e della stravaganza. Col cast anche Shonda Rhimes, la regina delle serie tv americane, produttrice dello show. Bridgerton 2 va in onda in streaming dal 25 marzo su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick