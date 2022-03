Bridgerton 2, pubblicati i character poster dei protagonisti

L’account Instagram di Netflix ha pubblicato i character poster della seconda stagione di Bridgerton, in uscita il 25 marzo 2022 sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Manca sempre meno alla distribuzione dei nuovi episodi di Bridgerton. Nelle scorse ore l’account Instagram di Netflix ha condiviso i character poster dei protagonisti della seconda stagione ricevendo immediatamente un ottimo responso da parte del pubblico tanto da contare al momento numerosi commenti e più di un milione di like .

Bridgeton 2, i character poster

approfondimento

Bridgerton 2, pubblicate nuove foto della seconda stagione

Sette scatti raffiguranti i protagonisti della seconda stagione di Bridgerton, in arrivo il 25 marzo 2022 sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nelle scorse ore Netflix ha regalato al pubblico i character poster degli attori in un post sul profilo Instagram che vanta oltre ventinove milioni di follower.