Bridgerton 2, il teaser trailer della nuova stagione

Bridgerton 2, trama

approfondimento

Bridgerton 2, svelati nuovi scatti della seconda stagione

La seconda stagione di Bridgerton vedrà gli spettatori seguire da vicino le avventure romantiche Lord Anthony Bridgerton. Si tratta del maggiore dei fratelli e sorelle dell’ormai celebre famiglia. È un visconte e questo titolo richiede al suo fianco una moglie adeguata. Sappiamo bene, però, come il cuore spesso segua vie alternative, ignorando il protocollo.

Anthony ha però un gran senso del dovere e intende salvaguardare a ogni costo il buon nome della famiglia. Dà così inizio alla ricerca di una debuttante che possa incontrare i suoi elevati standard. Questi sono però quasi impossibili da rispettare, al punto che questa missione pare destinata a fallire.

Tutto cambia, però, con la comparsa di Kate Sharma e di sua sorella minore Edwina. Giungono dall’India e in breve Anthony inizia a corteggiare la più giovane delle due. Kate però scopre le vere intenzioni del giovane rampollo. Il vero amore non è in cima alle sue priorità. Cerca una moglie adeguata e i sentimenti non necessitano d’essere presi in considerazione, non più di tanto.

Decisa a tutelare sua sorella, Kate farà di tutto per impedire questa unione. Una lunga serie di schermaglie vedrà protagonisti i due giovani. Paiono nemici giurati eppure si ritrovano sempre più vicini, scoprendosi forse più simili del previsto. Tutto questo non farà che complicare le cose. Intanto i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede, mentre Penelope continua a tener nascosto il suo grande segreto alle persone che le stanno più vicino.