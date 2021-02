Bridgerton 2, il cast: Simone Ashley sarà la protagonista femminile

È ufficiale, la seconda stagione di “Bridgerton” avrà come protagonista femminile Simone Ashley. L’attrice ricoprirà il ruolo di Kate Sharma , una giovane giunta da poco a Londra, in grado di attirare rapidamente l’attenzione dei locali su di sé. Molto intelligente e determinata, odia profondamente gli sciocchi e, una volta conosciuto, non sembra apprezzare particolarmente il visconte Anthony Bridgerton (protagonista maschile di questa stagione).

I fan attendono con ansia delle notizie ufficiali in merito alla data d’uscita della seconda stagione. Le riprese avranno inizio in primavera a Londra e si spera di poter apprezzare il nuovo ciclo di episodi tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Gli sceneggiatori sono al lavoro per riuscire ad adattare al meglio il secondo romanzo della saga scritta da Julia Quinn , “Il visconte che mi amava”. Anche in questo caso si procederà a una sostanziale modifica, immaginando la protagonista femminile come discendente di una famiglia di origine indiana.

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a febbraio

Ecco il resto del cast principale:

Nicola Coughlan: Penelope Featherington

Claudia Jessie: Eloise Bridgerton

Ruby Barker: Marina Thompson

Luke Thompson: Benedict Bridgerton

Luke Newton: Colin Bridgerton

Ruby Stokes: Francesca Bridgerton

Will Tilston: Gregory Bridgerton

Florence Hunt: Hyacinth Bridgerton

Ruth Gemmell: Violet Bridgerton

Bessie Carter: Prudence Featherington

Harriet Cains: Philippa Featherington

Polly Walker: Portia Featherington

Ben Miller: Lord Archibald Featherington

Sabrina Bartlett: Siena Rosso

Martins Imhangbe: Will Mondrich

Kathryn Drysdale: Genevieve Delacroic

Lorraine Ashbourne: Mrs. Varley

Regé-Jean Page: Simone Basset

Phoebe Dynevor: Daphne Bridgerton

Chi è Simone Ashley

Nata il 30 marzo 1995, Simone Ashley è un’attrice britannica già nota al pubblico affezionato di Netflix. “Bridgerton” non rappresenta infatti per lei un debutto sulla piattaforma di streaming digitale. Per la prima volta però avrà un ruolo da protagonista. Una ghiotta opportunità per la sua carriera.

Il pubblico la conosce infatti principalmente per il ruolo secondario di Olivia Hanan in “Sex Education”, serie TV ancora in corso, attesa per la terza stagione, che vanterà un sorprendente salto temporale.

Lo show con protagonista Asa Butterfield non è stato però il suo debutto nel mondo della recitazione sul piccolo schermo. Tra i vari progetti a cui ha preso parte c’è infatti “Broadchurch”. È stata infatti inserita nel cast della terza stagione della serie britannica.

Ha inoltre preso parte al cast di “Pokemon: Detective Pikachu”, film del 2019, ma le sue svariate esperienze lavorative l’hanno portata anche a recitare in Italia. È infatti possibile apprezzarla in un episodio de “L’ispettore Coliandro”. Nella prima puntata della sesta stagione ha interpretato il complesso personaggio di Veena, al fianco di Giampaolo Morelli.