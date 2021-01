Sex Education 3, è ufficiale: ci sarà un salto temporale

Il finale della seconda stagione di “ Sex Education ” ha lasciato i fan con un cliffhanger alquanto sofferto. Tante cose sono accadute nel corso del secondo ciclo di episodi, ma gli ultimi minuti hanno davvero straziato gli appassionati dello show. Otis ha finalmente fatto chiarezza dentro di sé. Pronto a confessare i propri sentimenti a Maeve, le lascia un messaggio in segreteria. Questo viene però intercettato e prontamente cancellato da Isaac, il nuovo vicino della giovane che inizia a provare qualcosa per lei.

Una vicenda che non sembra possa trovare una rapida risoluzione nella terza stagione. I prossimi episodi, infatti, saranno caratterizzati da un salto temporale. I fan non potranno vedere cos’è accaduto subito dopo quel messaggio cancellato, almeno non subito. Ci si ritroverà a fronteggiare dei protagonisti un po’ più cresciuti e dalle caratterizzazioni in parte differenti.