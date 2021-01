Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

(

) . Rimandate le somministrazioni agli over 80. Pfizer rassicura: “La settimana prossima forniture a regime”. Oltre 11.600 nuovi casi e 299 morti. Calano i ricoveri, ma non le terapie intensive (

) . Lombardia in zona arancione ma non si spegne la polemica sugli errori sui dati. Torna in classe quasi un milione di studenti: in 4 Regioni riaprono le Superiori. Ma non si fermano le proteste: sindacati in piazza in 24 città. Appello dei presidi per il dialogo. Biden ripristinerà oggi il bando anti-Covid ai viaggiatori provenienti da Ue e Regno Unito, nonché dal Brasile. E lo estenderà anche al Sudafrica. Oltre 25 milioni i contagi finora negli Usa. Positivo il presidente messicano Lopez Obrador. In Colombia superati i 2 milioni di casi da inizio pandemia. 200mila in Bolivia.

I ritardi dei vaccini: da oggi priorità ai richiami, che al momento sono oltre 100mila