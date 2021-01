Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Al termine di due confronti con AstraZeneca, la commissaria alla salute Stella Kyriakides si è detta "insoddisfatta" per "la mancanza di chiarezza e spiegazioni insufficienti". Intanto, dopo i tagli annunciati, cominciano ad arrivare in Italia le prime fiale delle circa 455mila dosi di vaccino Pfizer previste per questa settimana. Ieri 8.561 casi e 420 vittime, con il tasso di positività al 6%