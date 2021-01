Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 26 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 10.593 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 8.562 . Aumentano i tamponi effettuati: 257.034 contro i 143.116 di ieri. Nel conteggio, da qualche giorno, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,1% (ieri 5,98%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. Sono 541 i morti, 49 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 gennaio ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE ). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 1.230, poi il Lazio con 1.039. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.372, con 162 nuovi ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.485.956. Le vittime in totale sono 86.422, con 541 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 420). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 19.256, per un totale di 1.917.117. I ricoverati con sintomi sono 21.424 (-69). Sono invece 467.785 458.690 le persone in isolamento domiciliare (-9.095). I tamponi sono in tutto 31.317.253 - di cui 30.087.654 processati con test molecolare e 1.229.599 con test antigenico rapido -, in aumento di 257.034 rispetto al 25 gennaio. I casi testati sono finora 31.317.253, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Tra le note del bollettino si legge che la regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 9 casi in quanto giudicati non casi Covid. La Regione Marche comunica invece che per dal giorno 15/01/2021 i tamponi totali sono stati scorporati in 2 parti: 1) percorso test molecolare e 2) percorso test antigenico. Dalla giornata di ieri 25/01/2021 per un errore nei giorni precedenti sul totale dei tamponi con il test molecolare risultava anche una parte dei tamponi residuali antigenici dei giorni precedenti. Ieri è stato individuato l'errore ed è stata eliminata dai tamponi molecolari la parte residuale di antigenici.