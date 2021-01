Precisazioni scarsa efficacia vaccino Astrazeneca, Ema decide venerdì

Un portavoce dell'azienda Astrazeneca ha commentato le notizie diffuse da alcuni media tedeschi: "Il dato in base al quale l'efficacia del vaccino anti-Covid Oxford-AstraZeneca sia pari all'8% negli anziani over-65 è completamente sbagliato". In Gran Bretagna, sottolinea, questa fascia di popolazione è stata inclusa nella vaccinazione senza aggiustamento della dose nell'autorizzazione per l'approvvigionamento di emergenza. Lo scorso novembre, ha aggiunto, "l'azienda ha pubblicato sulla rivista Lancet dati che dimostrano come gli anziani hanno evidenziato una forte risposta immunitaria al vaccino, con il 100% del campione che ha generato anticorpi specifici alla proteina Spike dopo la seconda dose”.

Ema: su AstraZeneca valutiamo se distinguere fasce età

leggi anche

Covid, vaccino AstraZeneca-Oxford: chiesta autorizzazione all'Ema

La direttrice dell'Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke, in un'audizione al Parlamento europeo, ha spiegato che i vaccini di "AstraZeneca e Janssen sono ora sotto esame dell'Ema. Il comitato si riunisce questa settimana, la valutazione di AstraZeneca è in via di finalizzazione e speriamo di dare l'autorizzazione entro questa settimana. Per Janssen invece non abbiamo ancora un calendario preciso”. Cooke ha aggiunto che "sul parere per il vaccino di AstraZeneca, è possibile che venga emessa un'autorizzazione rivolta ad un gruppo di età o per una popolazione più ampia. Non voglio pregiudicare il risultato della valutazione, perché l'analisi scientifica a livello di esperti è ancora in corso”. La decisione è attesa per venerdì, ma sul tavolo degli esperti del comitato dell'Agenzia europea per i medicinali sono arrivati dall'azienda dati che hanno un campione molto ridotto di persone anziane.