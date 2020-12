Vaccino Covid, AstraZeneca: "Il nostro efficace al 95%"

Il vaccino di AstraZeneca/Università di Oxford promette di essere una "formula vincente" contro il Covid-19 e si prevede sia efficace anche contro la cosiddetta variante britannica del virus, ha specificato l’amministratore delegato dell'azienda. Per Soriot il vaccino ha la sua forza nella doppia dose da inoculare, che ne rafforza l'effetto. "Finora riteniamo che il vaccino sia efficace anche contro la variante del virus, ma non possiamo esserne certi, così condurremo dei test", ha aggiunto.

Cosa cambia per l'Europa e l'Italia

Il governo di Boris Johnson ha comprato già 100 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca per il Regno Unito, in attesa dell'imminente approvazione. Per l'Europa, invece, non ci sono ancora certezze su quando verrà approvato il farmaco. Per i suoi Paesi membri, comunque, l’Ue ha prenotato fino a 400 milioni di dosi. A fine novembre, Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente dell'Irbm di Pomezia, aveva spiegato ai microfoni di Sky Tg24 come all'Italia saranno destinate 2 milioni di dosi del vaccino entro gennaio.