Covid, vaccino AstraZeneca-Oxford: chiesta autorizzazione all'Ema

AstraZeneca e Università di Oxford hanno presentato all’Ema un'offerta formale per l’autorizzazione del loro vaccino anti- Covid , messo a punto insieme all’italiana Advent-Irbm di Pomezia. Lo ha annunciato l'Agenzia europea per i medicinali in un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale . "Un parere sull'autorizzazione all'immissione in commercio potrebbe essere emesso entro il 29 gennaio durante la riunione del comitato scientifico per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Ema, a condizione che i dati presentati sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del vaccino siano sufficientemente solidi e completi", precisa l'Ema.

AstraZeneca: "Nostra richiesta a Ema è pietra miliare"



La richiesta all'Ema di autorizzazione all'immissione in commercio condizionale per il vaccino Covid-19 AstraZeneca "è una pietra miliare chiave che speriamo possa portare a milioni di persone in tutta Europa", dichiara la casa farmaceutica AstraZeneca, in una nota. "Continueremo a lavorare a stretto contatto con l'Ema per supportare la loro revisione, così come continuiamo a farlo con altri regolatori in tutto il mondo che hanno un quadro in atto per l'uso di emergenza o l'approvazione condizionale".



Vaccino, von der Leyen: "Ora Ema valuterà sicurezza AstraZeneca"



Non si è fatto attendere il commento della presidente della Commissione Ue. "Buone notizie. AstraZeneca ha fatto domanda all'Ema per l'autorizzazione del suo vaccino nell'Ue", dichiara Ursula von der Leyen in un Tweet. "Ema valuterà la sicurezza e l'efficacia del vaccino. Una volta che il vaccino avrà ricevuto un parere scientifico positivo, lavoreremo a tutta velocità per autorizzarne l'uso in Europa".