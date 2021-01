Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi. LIVE

Il bollettino di ieri segna 12.532 nuovi contagi in 24 ore su 91.656 tamponi, le vittime sono 448. Salgono i ricoveri in terapia intensiva (+27, in totale 2.642) e quelli nei reparti ordinari (+176, in totale 23.603). Il rapporto positivi/tamponi è al 13,6% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Intanto è stato pubblicato uno studio sul nuovo "paziente 1" in Italia : sarebbe una donna milanese di 25 anni, cui era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica il 10 novembre 2019. È stata inviata al premier e a tutti i ministri la nuova bozza del Recovery Plan , rielaborata all'esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate. Il Consiglio dei Ministri è fissato per stasera alle 21.30. È pronta la bozza del nuovo Piano pandemico 2021-23 ( QUI I CONTENUTI ) che, dopo le polemiche legate al suo mancato rinnovo dal 2006 ad oggi, deve essere discussa con la Regioni. Per quanto riguarda le misure restrittive, l'Italia è in zona gialla tranne Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto che restano arancioni. Ma è attesa per il nuovo Dpcm: previsti un'ulteriore stretta alla movida, il divieto di spostamento anche tra regioni gialle e la possibilità di istituire zone bianche senza limitazioni. Governatori invece contro l'entrata in zona rossa con 250 contagiati per 100mila abitanti. Per l'Oms, nonostante i vaccini, l'immunità di gregge Covid non sarà raggiunta nel 2021.