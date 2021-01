Governo, Di Maio: "Crisi sarebbe inspiegabile"

"E' inspiegabile una crisi di governo. Non è solo perché ci troviamo nel mezzo di una pandemia e dobbiamo fare il decreto ristori per le categorie in difficoltà. Ma questo e' l'anno in cui Italia è alla presidenza del G20" e ci sarà il summit mondiale sulla salute. "E in tutto questo si sta discutendo di crisi di governo, di rimpasti, di toto-ministri. Non e' un argomento che interessa gli italiani né all'estero". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Agorà su Rai3.