Covid: cosa sappiamo delle varianti inglese, sudafricana e brasiliana

Non ci sono infatti dati che supportino l'idea che le varianti inglese, brasiliana o sudafricana siano più dannose per chi le contrae. "È importante, però - ha detto Mastino - proseguire gli studi e prendere tutte le precauzioni possibili, anche perché la maggiore efficienza di penetrare nell'organismo può far sì che l'infezione si trasmetta anche in soggetti precedentemente meno vulnerabili, come i bambini e i più giovani, cosa che stiamo osservando nell'ambito di questi nuovi ceppi"