Covid, aumentano ricoveri in terapia intensiva e quelli ordinari. DATI

Secondo il bollettino del ministero della Salute del 25 gennaio, le persone in rianimazione sono 2.421, 21 in più rispetto al giorno precedente. Salgono anche i ricoveri nei reparti non critici: sono 21.424, 115 in più. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 420 decessi, mentre ieri erano stati 299. I nuovi casi sono 8.562, su 143.116 tamponi: la percentuale di positività è al 5,98% (ieri 5,38%). Dall’inizio della pandemia, in Italia i casi ufficiali sono 2.475.372 e i morti 85.881