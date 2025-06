Cesare Cremonini, la possibile scaletta del concerto a Napoli

"Napoli ci vediamo domani al Maradona! Sarà la nostra prima volta. Sono pronto a portarvi tutti con me", ha scritto su Instagram il cantante bolognese. Che, martedì 24 giugno, è atteso al Maradona

Martedì 24 giugno, per la prima volta, Cesare Cremonini terrà un concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Cremonini in tour

I concerti di Cesare Cremonini si preannunciano dei grandi show. Il palco, lungo 65 metri per 22 metri di altezza, presenta una superficie led da oltre 900 metri quadrati, 700 corpi illuminanti e 30 macchine del fumo e laser, 10 cerchi su automazioni per creare movimenti e cambi di prospettiva e un sistema laser da 270 watt sono alcuni dei numeri imponenti del nuovo atteso spettacolo di Cesare Cremonini.

Dopo la data napoletana, il tour di Cesare Cremonini toccherà lo Stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina (il 28 giugno), lo Stadio San Nicola di Bari (il 3 e 4 luglio), lo Stadio Euganeo di Padova (l'8 luglio), lo Stadio Olimpico Grande Torino (il 12 luglio) e lo Stadio Olimpico di Roma (il 17 e 18 luglio).

La tappa bolognese

Nel corso del tour, Cesare Cremonini ha fatto tappa nella sua Bologna. "Sono sincero come al solito, è ingestibile l'emozione di essere in questo stadio, sia col fisico che con la testa", ha detto. "Casa è sempre casa ed è Bologna quando si torna da un lungo viaggio ci piace vedere le luci di San Luca, quando le vediamo dall'autostrada diciamo... siamo a casa. Questo concerto è un lungo peregrinare per tornare a casa, bisogno avere il coraggio, perché coraggio è lasciare tutto indietro e andare".