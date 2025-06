Giulia De Lellis e Tony Effe, il baby shower per Priscilla a Roma

Giulia De Lellis e Tony Effe, nonostante le voci che li vogliono in crisi, sembrano decisamente innamorati. E felici. Lo scorso weekend, i due hanno affittato una prestigiosa location romana per il baby shower di Priscilla, la loro primogenita. "Our baby girl is on the way", ha scritto De Lellis su Instagram, condividendo gli scatti della giornata. Scatti che li ritraggono circondati dai loro affetti più cari, in un clima di festa.

Il baby shower

Per il baby shower della piccola Priscillia, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno affittato il Relais Appia Antica. Qui, tra la piscina e il grande giardino, i tavoli del buffet e le tovaglie per il pic-nic, piccoli gadget a tema decoravano l'ambiente. E se in un primo momento i neogenitori non hanno pubblicato alcuna story, limitandosi a comparire in quelle degli invitati, con un post riassuntivo l'influencer ha raccontato la giornata. E ha dimostrato, tra baci e tenerezze, che tra lei e il rapper non c'è alcuna crisi.

Nelle immagini, si vede Tony Effe seduto su un prato insieme ad altri invitati, si vedono tovaglie a righe bianche e rosa, molta frutta, bavaglini bianchi da decorare, ombrelloni e fiori dai petali delicati. E, ancora, Giulia e Niccolò (vero nome di Tony Effe) che posano assieme, con le mani sulla pancia.

Tra gli invitati si notano Alice De Lellis, cugina di Giulia, il rapper e produttore Sick Luke e il rapper Side Baby.