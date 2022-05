Hannah Dodd, star di Anatomy of a Scandal, sarà Francesca Bridgerton

L'attrice ventiseienne prenderà il posto di Ruby Stokes che ha ottenuto il ruolo di protagonista in un altro show. Le riprese delle nuove puntate inizieranno in estate in Inghilterra

Mentre la stagione numero due di Bridgerton continua a mantenere un posto ben saldo nelle preferenze del pubblico della tv in streaming di questa stagione, in casa Shondaland si intensificano i preparativi per la realizzazione del nuovo ciclo di episodi la cui lavorazione dovrebbe partire tra poche settimane. Tra gli ultimi aggiornamenti dalla produzione, la notizia dell'ingresso nel cast di Hannah Dodd rappresenta una novità importante. L'attrice ventiseienne sarà infatti il nuovo volto di Francesca Bridgerton, personaggio precedentemente interpretato da Ruby Stokes.



Ruby Stokes lascia lo show approfondimento Bridgerton, trama e cosa sapere sulla stagione 2 della serie Netflix Il nuovo set di Bridgerton si aprirà dunque con la sostituzione di un membro del cast. La motivazione del recasting del personaggio di Francesca Bridgerton è stato motivato ufficialmente dal sopraggiungere di nuovi impegni da parte di Ruby Stokes che abbandona lo show cui ha preso parte fin dal 2020. L'attrice, che fino a ora ha dato il volto alla giovane Bridgerton, è attesa in una nuova produzione che le avrebbe offerto un ruolo da protagonista, un'occasione imperdibile per la sua carriera. Nello specifico, si tratta di Lockwood & co. , serie mistery animata da adolescenti, prossimamente distribuita da Netflix, tratta dai romanzi omonimi di Jonathan Stroud. Le crinoline dell'introversa Francesca passano, dunque, a un altro volto delle produzioni Netflix, Hannah Dodd che recentemente ha interpretato una parte secondaria ma interessante in Anatomia di uno scandalo, miniserie drammatica con Sienna Miller e Rupert Friend.