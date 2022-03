Tutto pronto per un nuovo tuffo nel diciannovesimo secolo, epoca ormai familiare ai fan di Bridgerton ( TRAILER ), sempre più numerosi dalla messa in onda della prima straordinaria stagione trasmessa su Netflix nel 2020. La popolare piattaforma di streaming diffonderà le nuove otto puntate a partire dal 25 marzo , visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, data annunciata nel trailer finale esteso, che anticipa molti dettagli della nuova trama. Ecco cosa c'è da sapere della stagione numero due.

Bridgerton 2: la trama e i personaggi

approfondimento

Bridgerton 2, il trailer della seconda stagione

Bridgerton 2 sarà ancora all'insegna dello scandalo, uno degli ingredienti essenziali del mix che comprende dramma, intrighi ed emozioni che ha fatto il successo della serie.

Ma i fan sarebbero pronti a giurare che a sedurre il pubblico della serie evento, uno dei titoli più visti della stagione del suo debutto, hanno contribuito in egual misura gli interpreti, divenuti straordinariamente popolari grazie ai loro personaggi, e l'ambientazione, che rivisitano gli anni della Reggenza inglese. In ogni caso, i realizzatori di Bridgerton hanno certamente tenuto conto di quanto è stato apprezzato dal pubblico nella prima stagione per confezionare un nuovo ciclo di episodi all'altezza dei precedenti.

Come ampiamente anticipato, toccherà al visconte Anthony, il maggiore dei Bridgerton, il ruolo da protagonista delle nuove avventure che saranno, naturalmente, di carattere sentimentale. Lo scontro tra cuore e ragione, quest'ultima rappresentata dalle dinamiche della dinastia, animerà le nuove puntate con Lord Anthony costretto alla ricerca di una compagna per la vita in grado di soddisfare le sue elevatissime pretese. Spazio quindi per l'attore Jonathan Bailey, al centro di un avvincente triangolo amoroso in cui figurano le sorelle Kate ed Edwina Sharma (la prima, interpretata dalla new entry Simone Ashley già nota per aver recitato in Sex Education), e per Nicola Coughlan con la sua Penelope Featherington, ovvero Lady Whistledown, alle prese con i suoi segreti e le vicende della sua famiglia.