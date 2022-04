Bridgerton, in arrivo il prequel sulla regina Charlotte

Netflix ha annunciato una serie prequel che si concentrerà sul mitico personaggio della regina, interpretata da giovane per l’occasione dall’attrice India Amarteifio. Anche l'interprete nella serie originale, Golda Rosheuvel, apparirà nelllo spin-off, assieme alle colleghe di Bridgerton Adjoa Andoh (lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (lady Violet Bridgerton). Arsema Thomas interpreterà lady Danbury da giovane



È arrivato l'annuncio ufficiale di Netflix circa la serie prequel di Bridgerton, uno spin-off che racconterà la storia della regina Charlotte. Quest'ultima sarà interpretata da giovane per l’occasione dall’attrice India Amarteifio.



La serie originale è arrivata alla seconda stagione, attualmente disponibile sulla piattaforma video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il successo riscosso da questo show è clamoroso, merito delle coinvolgenti vicende romantiche ambientate in un mondo che mescola storia e fantasia. Il mondo di Bridgerton è stato creato sulla carta dalla scrittrice di romanzi rosa Julia Quinn, che ci ha regalato una serie di love romance ricchi di affair da pupille a forma di cuoricino. In poco tempo i romanzi sono diventati bestseller internazionali.

La saga letteraria e il suo adattamento televisivo sono stati criticati per via della scarsa attendibilità storica, tuttavia ciò che viene raccontato sia nell'una sia nell'altro coinvolgono enormemente il pubblico. Il target che è stato raggiunto con questo show è molto ampio e variegato, così fanatico ormai da seguire con interesse tutto quello che ruota attorno all'universo Bridgerton. Per questo motivo Shondaland (la società produttrice, quella della mitica Shonda Rhimes) e Netflix stanno tentando di sfruttare il più possibile il franchise.



Il prequel sulla regina Charlotte approfondimento Bridgerton, nascono le Bridgerton Experience Di un prequel di Bridgerton che si focalizza sul personaggio della regina Charlotte si era già parlato nel maggio 2021.

Oggi questa serie spin-off, oltre che prequel, è realtà. Per adesso non c'è ancora il titolo tuttavia è noto che racconterà l'ascesa e il potere della mitica regina, l'unico personaggio della serie originale che non è stato creato dall'autrice dei libri, Julia Quinn.



La trama

approfondimento Il cast di Bridgerton 2 alla première di Londra. FOTO Il prequel sulla regina Charlotte racconterà il matrimonio della regina da giovane con re Giorgio. Una love story che ha rivoluzionato la società del tempo: questa storia d'amore verrà analizzata sia sul piano strettamente amoroso, raccontata come una grande relazione sentimentale, sia sul piano dei cambiamenti sociali. Per quanto riguarda questi ultimi, infatti, il matrimonio tra Charlotte e Giorgio ha creato quel mondo dell'alta società inglese targata Regency Era, quella in cui sono proiettati i personaggi della serie originale.



Il cast approfondimento Bridgerton, il backstage della seconda stagione. VIDEO India Ria Amarteifio interpreterà la regina Charlotte da giovane. Corey Mylchreest sarà il re George, anche lui da giovane chiaramente. Pure l’attuale interprete della regina Charlotte, Golda Rosheuvel, apparirà nella serie prequel, assieme alle colleghe di Bridgerton Adjoa Andoh (lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (lady Violet Bridgerton). Arsema Thomas interpreterà lady Danbury da giovane.

La produzione

Shonda Rhimes è sia sceneggiatrice sia produttrice di questa serie prequel, con la sua società Shondaland. Sarà anche la showrunner. Betsy Beers di Shondaland sarà produttrice insieme a Tom Verica, che si occuperà anche della regia.

Nel frattempo Netflix si è accaparrata i diritti della serie per le due stagioni successive, la 3 e la 4. Attualmente è disponibile sulla piattaforma la seconda stagione.



Gli interpreti e i personaggi del prequel di Bridgerton approfondimento Bridgerton, trama e cosa sapere sulla stagione 2 della serie Netflix India Amarteifio interpreta regina Charlotte da giovane. È la promessa sposa del misterioso re d'Inghilterra, benché lei non voglia diventarlo. Charlotte arriverà a Londra e si renderà subito conto di non essere quello che i reali si aspettavano. Imparerà ben presto a gestire le dinamiche di palazzo e nel frattempo suo marito diventerà uno dei monarchi più importanti e indimenticabili d’Europa.

Michelle Fairley (Gangs of London) interpreta la principessa Augusta, che vuole a tutti costi mantenere il potere della sua famiglia. È la principessa vedova che farà di tutto per assicurare al figlio il posto di monarca.

Corey Mylchreest (Sandman) interpreta il re Giorgio da giovane. Bello, affascinante e "un tantino" misterioso, si è sempre assoggettato ai voleri della corona mentre ora si ritroverà ad affrontare i propri demoni nascosti, con accanto la neo-sposa.

Arsema Thomas interpreta la giovane Agatha Danbury, moglie di un uomo molto più vecchio di lei. Si servirà di Charlotte per trovare la propria strada nell'alta società. Al contempo, anche Agatha diventerà una guida per la nuova regina. Questo personaggio sarà poi quello dell'iconica lady Danbury di Bridgerton.

Altri membri del cast sono Sam Clemmett (Harry Potter e la maledizione dell’erede) interprete di Young Brimsley, Richard Cunningham (The Witcher) interpreta lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) interpreta Adolphus, Rob Maloney (Casualty) interpreta il dottore reale, Cyril Nri (Cucumber) interpreta lord Danbury, Hugh Sachs (Bridgerton) interpreta Brimsley.