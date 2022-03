Bridgerton, nascono le Bridgerton Experience

La Regency Mania è ormai dilagante tra i fan dell'iconico show in costume e non solo. Negli States sono già partiti i primi eventi a tema destinati ai veri fan Condividi

Come è già successo in occasione del lancio in tv della stagione di debutto, anche il nuovo ciclo di episodi di Bridgerton (in streaming su Netflix e visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha scatenato un'impennata delle ricerche per tutto quello che ha a che fare con l'età della Reggenza inglese. I più fortunati sono i fan statunitensi che ora hanno la possibilità di fare un vero tuffo nel passato con le Bridgerton Experience, eventi a tema grazie ai quali si potrà sperimentare nella realtà le atmosfere dello show di Shonda Rhimes pagando un piccolo biglietto d'ingresso.



Il ballo della Regina: l'evento negli Usa approfondimento Bridgerton, trama e cosa sapere sulla stagione 2 della serie Netflix I veri fan di Bridgerton non si lasceranno certamente sfuggire le opportunità che la popolare serie tv con Jonathan Bailey (alias, il visconte Anthony Bridgerton nella prima e nella seconda stagione dello show) sta aprendo per gli appassionati degli Stati Uniti. La città di Los Angeles è stata la prima tappa del nuovo evento a tema A Bridgerton Experience, appuntamento interamente ispirato all'universo Bridgerton. Location da sogno, abiti voluminosi, musiche tratte dalla colonna sonora dello show: nell'esperienza a tema Bridgerton ogni dettaglio è stato costruito per trascinare i partecipanti in una sofisticata puntata della serie. Evento di punta, il ballo della Regina (The Queen's Ball), che come è facile immaginare, offrirà agli invitati muniti di ticket di ingresso l'opportunità di vivere una serata da sogno con tanto di orchestra che suonerà musica classica e da camera dal vivo e ballerini esperti in danze acrobatiche. Prima del ballo, gli ospiti saranno accolti da uno staff di professionisti pronti a insegnare le giuste pose e le buone maniere per la serata. Per presentarsi al cospetto della Regina bisogna essere più che preparati.



FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV Il cast di Bridgerton 2 alla première di Londra. FOTO Gli interpreti dell'attesissima seconda stagione di Bridgerton si sono riuniti alla Tate Gallery di Londra per una serata indimenticabile, all'insegna del glamour e della stravaganza. Col cast anche Shonda Rhimes, la regina delle serie tv americane, produttrice dello show. Bridgerton 2 va in onda in streaming dal 25 marzo su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick Il cast di Bridgerton 2, composto da vecchie conoscenze e new entry, si è riunito a Londra per una speciale première della nuova stagione. Tra loro Jonathan Bailey, protagonista della nuova stagione col personaggio del Visconte Anthony, in completo grigio Tom Ford Charithra Chandran nella serie è Edwina Sharma. L'attrice ha rubato l'attenzione dei fotografi con un abito a fondo pois Carolina Herrera by Wes Gordon Simone Ashley, new entry nel cast, interpreterà Kate Sharma. L'attrice e modella britannica ha scelto un look d'effetto con mix di pizzo Gucci

Bridgerton, un universo in espansione approfondimento Bridgerton, il backstage della seconda stagione. VIDEO Da marzo a maggio, A Bridgerton Experience sarà un vero e proprio spettacolo itinerante che farà tappa anche a Chicago, Montreal e Washington DC; l'accoglienza del pubblico deciderà probabilmente le sorti di questo esperimento che ha già un evento gemello organizzato in maniera analoga a Londra, sempre in programma questa primavera, cui probabilmente seguiranno molti altri in giro per il mondo per accontentare tutti i fan. Del resto, era facile immaginare che le nuove puntate dello show avrebbero solleticato le fantasie degli amanti delle atmosfere ottocentesche a cui è difficile resistere.

Online è possibile sperimentare un aumento delle ricerche di prodotti e ispirazioni legate a questo suggestivo periodo storico che ancora continua ad esercitare il suo fascino sul pubblico di ogni tempo. Ma per restare alla tv, è ormai certo che l'età della Reggenza è tornata per restare e per espandersi. Se lo show Netflix ha già confermato la produzione delle stagioni 3 e 4, resta ancora in piedi il progetto spin-off sempre realizzato da Shondaland interamente dedicato alla giovane Regina Charlotte e che potrebbe fare debutto in tv entro la fine del 2022.