Sanfi presenta il singolo Misero Fiore: il video

Mi chiamo Gaia Sanfilippo in arte Sanfi e con Misero fiore racconto un bisogno universale e profondo: quello di essere amata senza condizioni, senza dover cambiare per essere scelta. È una canzone che nasce dalle mie fragilità più intime, dalla paura di restare sola e dalla difficoltà di fidarmi davvero degli altri. Attraverso questo brano ho voluto dare voce a tutte quelle persone che amano intensamente, che sentono troppo e che spesso si fermano per paura di soffrire ancora.



Misero fiore è un viaggio dentro emozioni vere e vulnerabili. Nel testo racconto la difficoltà di non sentirsi abbastanza per qualcuno, il timore di essere dimenticata o sostituita e il desiderio di vivere finalmente un amore sincero e corrisposto. Frasi come “anch’io vorrei essere amata” rappresentano una confessione diretta, quasi un grido silenzioso di chi cerca un posto nel cuore di qualcuno senza dover lottare per meritarselo. Il “misero fiore” diventa così il simbolo di una persona fragile, delicata, ma ancora capace di sperare nonostante le delusioni e le ferite lasciate dalle relazioni.



Anche il videoclip è stato pensato per raccontare questa dimensione emotiva in modo autentico e visivo. Le immagini seguono un’atmosfera malinconica e intensa, fatta di luci soffuse, colori freddi e ambientazioni essenziali che mettono al centro le emozioni. Ogni scena rappresenta il contrasto tra desiderio e solitudine, tra il bisogno di essere vista e la paura di lasciarsi andare davvero. Nel video la rosa assume un significato simbolico molto forte: rappresenta la delicatezza dei sentimenti, ma anche la forza di continuare a cercare amore nonostante tutto.



Sono cresciuta a Trabia, in Sicilia, tra sogni, ostacoli, cadute e rinascite. La musica per me è sempre stata un rifugio e un modo per trasformare ogni emozione in qualcosa di vero. Con Misero fiore non voglio mostrare perfezione, ma autenticità. Voglio raccontare le insicurezze, la sensibilità e il bisogno umano di sentirsi scelti per ciò che si è davvero, senza dover cambiare per essere accettati. Questo brano rappresenta una parte importante di me, perché parla di amore, ma soprattutto di vulnerabilità. È dedicato a chi si sente invisibile, a chi ha paura di non essere abbastanza, ma continua comunque a credere nella possibilità di un amore vero. Misero fiore è una carezza per chi si sente fragile, ma non vuole smettere di amare, di sperare e di cercare qualcuno capace di vedere la bellezza anche nelle imperfezioni più profonde.