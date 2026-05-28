Star City, arriva lo spin-off di For All Mankind: cosa sapere

I creatori della serie madre - Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi - tornano a raccontare l’universo alternativo in cui l'Unione Sovietica ha mandato il primo uomo sulla Luna. Ma stavolta lo fanno dal punto di vista di cosmonauti, ingegneri e ufficiali dei servizi segreti sovietici. Le prime due puntate arrivano su Apple TV+ il 29 maggio
Buone notizie per i fan dell’acclamata serie For All Mankind. A partire dal 29 maggio arriva su Apple TV+ lo spin-off Star City, incentrato sulla corsa allo spazio dell’Unione Sovietica. Ecco cosa sapere.
Di cosa parla For All Mankind
For All Mankind è una serie andata in onda per sei stagioni a partire dal 2019, con l’ultimo capitolo approdato su Apple TV+ nel marzo di quest’anno. Creata e scritta da Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi, racconta - dal punto di vista degli Stati Uniti - una storia alternativa dove la corsa allo spazio non è mai terminata e inizia con lo sbarco del primo uomo sulla Luna da parte dell'Unione Sovietica. Successivamente le vicende si sviluppano con eventi su una base lunare Usa e la competizione con l’Unione Sovietica per raggiungere Marte e insediarsi sul Pianeta Rosso.
Cosa sappiamo su Star City
Di cosa parla quindi Star City? Secondo la sinossi ufficiale di Apple TV+, "un nuovo, avvincente capitolo della serie drammatica acclamata dalla critica For All Mankind, Star City è un thriller paranoico e avvincente che ci riporta al momento chiave nella versione alternativa della corsa alla conquista dello spazio, quando l’Unione Sovietica divenne la prima nazione a mandare un uomo sulla Luna. Ma questa volta esploriamo la storia da dietro la cortina di ferro, osservando le vite di cosmonauti, ingegneri e ufficiali dei servizi segreti intrecciate nel programma spaziale sovietico, e i rischi che hanno corso per far progredire l’umanità". Anche Star City, come la serie madre, è creata da Ben Nedivi, Matt Wolpert e Ronald D. Moore. A quanto è trapelato, la storia dovrebbe essere ambientata negli Anni ’70, senza salti temporali importanti.
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Il cast di Star City
Ecco il cast di Star City, e secondo indiscrezioni non mancherà qualche crossover con personaggi della serie originale.
- Rhys Ifans interpreta il capo progettista del programma spaziale sovietico;
- Anna Maxwell Martin interpreta Lyudmilla Raskova, capo del dipartimento di sorveglianza del KGB a Star City;
- Agnes O'Casey interpreta Irina Morozova, una nuova arrivata nel dipartimento di sorveglianza di Star City (personaggio interpretato da Svetlana Efremova in For All Mankind);
- Adam Nagaitis interpreta Valya Markelov, un cosmonauta molto stimato all'interno del programma spaziale sovietico;
- Alice Englert interpreta Anastasia Belikova, una cosmonauta donna non ancora collaudata nel programma spaziale sovietico (personaggio interpretato da Rita Khrabrovitsky in For All Mankind);
- Josef Davies interpreta Sergei Nikulov, un giovane e brillante ingegnere che lavora al Centro di controllo a terra sovietico (personaggio interpretato da Rita Khrabrovitsky in For All Mankind);
- Ruby Ashbourne Serkis interpreta Tanya Markelova, la moglie di un cosmonauta che lotta per sopravvivere nel mondo ristretto di Star City;
- Solly McLeod interpreta Sasha Polivanov, un cosmonauta spericolato che non ha ancora realizzato appieno il suo potenziale;
- Priya Kansara interpreta Lakshmi, una scienziata di talento.
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Il titolo e le riprese
Il titolo della serie viene da Star City, la città nell’Oblast di Mosca che dagli anni '60 ospita il Centro di addestramento per cosmonauti Yuri Gagarin. Le riprese si sono svolte a Vilnius, in Lituania, in diversi luoghi fra cui il parco Vingis, il più grande della città.
Quando esce Star City
I primi due episodi di Star City escono su Apple TV+ il 29 maggio, seguiti da una puntata a settimana fino al 10 luglio (per un totale di otto).
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