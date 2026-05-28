Star City, arriva lo spin-off di For All Mankind: cosa sapere

I creatori della serie madre - Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi - tornano a raccontare l’universo alternativo in cui l'Unione Sovietica ha mandato il primo uomo sulla Luna. Ma stavolta lo fanno dal punto di vista di cosmonauti, ingegneri e ufficiali dei servizi segreti sovietici. Le prime due puntate arrivano su Apple TV+ il 29 maggio

Di cosa parla For All Mankind

For All Mankind è una serie andata in onda per sei stagioni a partire dal 2019, con l’ultimo capitolo approdato su Apple TV+ nel marzo di quest’anno. Creata e scritta da Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi, racconta - dal punto di vista degli Stati Uniti - una storia alternativa dove la corsa allo spazio non è mai terminata e inizia con lo sbarco del primo uomo sulla Luna da parte dell'Unione Sovietica. Successivamente le vicende si sviluppano con eventi su una base lunare Usa e la competizione con l’Unione Sovietica per raggiungere Marte e insediarsi sul Pianeta Rosso.

Cosa sappiamo su Star City

Di cosa parla quindi Star City? Secondo la sinossi ufficiale di Apple TV+, "un nuovo, avvincente capitolo della serie drammatica acclamata dalla critica For All Mankind, Star City è un thriller paranoico e avvincente che ci riporta al momento chiave nella versione alternativa della corsa alla conquista dello spazio, quando l’Unione Sovietica divenne la prima nazione a mandare un uomo sulla Luna. Ma questa volta esploriamo la storia da dietro la cortina di ferro, osservando le vite di cosmonauti, ingegneri e ufficiali dei servizi segreti intrecciate nel programma spaziale sovietico, e i rischi che hanno corso per far progredire l’umanità". Anche Star City, come la serie madre, è creata da Ben Nedivi, Matt Wolpert e Ronald D. Moore. A quanto è trapelato, la storia dovrebbe essere ambientata negli Anni ’70, senza salti temporali importanti.