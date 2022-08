House of The Dragon, Rhys Ifans è Otto Hightower: 5 cose da sapere

Lunedì 22 agosto, alle 3 del mattino, in contemporanea con la messa in onda negli USA, arriva in esclusiva italiana su Sky e in streaming solo su NOW la serie spin-off de Il Trono di Spade. Scopriamo uno dei personaggi

Tutto pronto per il ritorno a Westeros. House of the Dragon debutterà il 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: l'appuntamento è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand. Tra i personaggi principali della serie, spin-off di Il Trono di Spade - Game of Thrones, c'è Otto Hightower, interpretato da Rhys Ifans. Scopriamo chi è.