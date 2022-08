House of the Dragon, Steve Toussaint è Corlys Velaryon: 5 cose da sapere

Conosciamo meglio il personaggio soprannominato il "Serpente di Mare", per la sua abilità come navigatore, e interpretato dall'attore britannico figlio di genitori originari delle Barbados. Condividi

L'attesa è quasi finita: House of the Dragon debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, House of the Dragon è il prequel de Il Trono di Spade - Game of Thrones, ambientato 200 anni prima degli eventi della serie madre, e racconta la storia della Casa Targaryen. Tra i personaggi principali c'è Steve Toussaint nei panni di Corlys Velaryon.

Lord Corlys Velaryon, il nome approfondimento House of the Dragon, lo speciale Steve Toussaint veste i panni di Lord Corlys Velaryon, chiamato così in onore di Ser Corlys Velaryon, il primo Lord Comandante della Guardia Reale.

Lord Corlys Velaryon, il Serpente di Mare GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Questo personaggio a capo della Casata Velaryon ed è il più famoso navigatore nella storia di Westeros, conosciuto come il Serpente di Mare, dal nome della sua nave. Compie infatti numerosi viaggi nel Continente Orientale che gli consentono di accumulare molti tesori. Per questo motivo è più ricco persino dei Lannister e degli Hightower: Velaryon utilizza il suo denaro prevalentemente nella costruzione di una nuova sede per la sua casata, Altamarea, dove raccoglie i suoi tanti tesori.

Lord Corlys Velaryon, il legame con Daemon Targaryen approfondimento House of the Dragon, chi è Rhaenyra Targaryen: 5 cose da sapere Sappiamo che Lord Corlys Velaryon si è battuto molte volte al fianco del principe Daemon Targaryen nella Guerra per le Stepstones. Quando Daemon si è autoproclamato Re delle Stepstones e del Mare Stretto, è stato lo stesso Serpente di Mare ad incoronarlo.

Lord Corlys Velaryon, le polemiche approfondimento House of the Dragon, Matt Smith è Daemon Targaryen: 5 cose da sapere Inizialmente i puristi dei romanzi di George R.R. Martin non hanno apprezzato la scelta di un attore nero, Steve Toussaint, per un personaggio che teoricamente nero non era. Gli uomini di discendenza valyriana, infatti, sono conosciuti per la loro pelle chiara, i capelli argento e gli occhi viola. E, in effetti, le ultime due caratteristiche sono proprie del personaggio che vedremo nella serie. Riguardo al colore della pelle, invece, Martin non ha mai fatto alcuna precisazione quindi non è da considerare una deviazione dal materiale originale la scelta di Toussaint. Nelle intenzioni della produzione di House of the Dragon c'era tuttavia anche quella di dotarsi di un cast e una troupe più inclusivi, cosa che non erano riusciti a fare in Il Trono di Spade - Game of Thrones. “Volevamo essere più inclusivi con questa serie, ma non volevamo che passasse come una decisione presa con il senno di poi, o peggio, un cambiamento solo simbolico” ha dichiarato lo showrunner Ryan Condal.

Lord Corlys Velaryon, i commenti razzisti approfondimento House of the Dragon, il trailer della serie prequel di Game of Thrones Purtroppo Steve Toussaint ha rivelato di essere stato vittima di commenti razzisti dopo l’annuncio della sua partecipazione in House of the Dragon. “Non mi sono reso conto che il casting fosse così importante fino a quando sono stato vittima di abusi razzisti sui social media” ha spiegato l'attore a The Hollywood Reporter. “Ho pensato ‘Oh wow’ e poi ‘Ok, questo significa molto per alcune persone, ma non posso permettere che mi infastidisca’”.