House of the Dragon, Matt Smith è Daemon Targaryen: 5 cose da sapere

House of the Dragon è l'attesissima serie HBO che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade - Game of Thrones e racconta la storia della Casa Targaryen. Tra i protagonisti c'è Matt Smith nei panni di Daemon Targaryen. Conosciamo meglio questo personaggio.

Daemon Targaryen, il guerriero più forte approfondimento House of the Dragon, chi è Rhaenyra Targaryen: 5 cose da sapere Daemon Targaryen, stando al romanzo di George R.R. Martin, era il guerriero più forte del tempo. Figlio di Baelon Targaryen, fratello di re Viserys I Targaryen, possiede la spada in acciaio di Valyria chiamata Sorella Oscura. Daemon è anche un abile cavalca draghi: il suo si chiama Caraxes.

Daemon Targaryen, l'allenamento di Matt Smith approfondimento House of The Dragon, l’anteprima del prequel del Trono di Spade Per interpretare il più forte combattente della storia di House of the Dragon, Matt Smith si è dovuto allenare duramente. L’attore ha rivelato che le prove sono durate otto settimane, prima dell'avvio delle riprese ad aprile 2022. Smith si è dovuto esercitare soprattutto sul modo in cui tenere la spada.

Daemon Targaryen, un passato turbolento GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Daemon è sempre stato molto altalenante, un po' eroe un po' cattivo, aggressivo e imprevedibile. Amante del combattimento e del sesso, non si riusciva ad adattare ai lavori che il fratello maggiore gli affidava, come maestro di monete e maestro di leggi. Riuscì a trovare la sua dimensione quando divenne Lord Comandante della Guardia cittadina, iniziando anche la tradizione dei mantelli d’oro. Grazie a Daemon il crimine diminuì molto, anche perché con lui i ladri venivano puniti severamente. Allo stesso tempo, instaurò contatti con i proprietari di bordelli.

Daemon Targaryen, le storie d'amore approfondimento House of the Dragon, l'albero genealogico della casata dei Targaryen Attenzione spoiler. Daemon sposò Lady Rhea Royce, una donna che però non ama. Al tempo della Danza dei Draghi, il principe incoronò la sua seconda moglie, che altri non era che sua nipote Rhaenyra. Una relazione incestuosa, che all'epoca suscitò molto clamore. Insieme ebbero tre figli insieme: Aegon, Viserys Targaryen e Viserys I. Fu Aegon il Giovane, infine, a salire sul Trono di Spade dopo la Danza dei Draghi.

Daemon Targaryen, le scene di sesso approfondimento House of the Dragon, tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv In House of the Dragon non mancheranno le scene di sesso, proprio come in Game of Thrones. Matt Smith, interprete di Daemon, aveva dichiarato che a suo avviso fossero troppe. “A nessuno piace davvero girare le scene di sesso – ha raccontato Matt Smith in un'intervista - Ci si sente sempre piuttosto esposti, se capite cosa intendo. Ma per fortuna Sonoya (Mizuno), che interpreta Mysaria, è stata davvero meravigliosa. E avevamo un coordinatore per quelle scene, che ha aiutato molto da un punto di vista tecnico ed emotivo" ha spiegato l'attore. "Amo quella scena? Non lo so” ha precisato Smith “Ho un punto interrogativo al riguardo. Ma questo è il mondo che rappresentiamo. È il mondo che ha scritto George. È il mondo di House of the Dragon. E stiamo cercando di rappresentare ciò che nei libri nel modo più autentico possibile".