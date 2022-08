La serie, in dieci puntate, andrà in onda a partire dal 22 agosto, in contemporanea con gli Stati Uniti e in esclusiva su Sky e sulla piattaforma Now (la corrispondente)

LONDRA - Un’attesa che per i tanti fan del Trono di Spade è sembrata un’eternità, avvolta, come è stata, fino alla fine dalla massima segretezza, ma che ora sta per finire: dal 22 agosto, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now andrà in onda il prequel della saga che ha riscosso un enorme successo, House of the Dragon. La premiere ha avuto luogo nel giorno di Ferragosto in una Leicester square gremita di fan, nel cuore della Soho londinese.