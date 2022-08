House of the Dragon, le casate di Game of Thrones presenti nel prequel

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il 22 agosto i fan de Il Trono di Spade - Game of Thrones potranno scoprire il prequel della serie, House of the Dragon. La produzione HBO debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade e racconta nello specifico la storia della Casa Targaryen. Andiamo a scoprire quali casate di Game of Thrones ritroveremo anche in House of the Dragon.