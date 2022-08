House of the Dragon, cast e personaggi del prequel di Game of Thrones

Il 22 agosto è andato in onda il primo episodio del prequel de Il Trono di Spade - Game of Thrones, ambientato 200 anni prima delle vicende narrate nella serie madre. La serie è disponiibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, anche on demand, nella versione originale sottotitolata. Dal 29 agosto il primo episodio doppiato in italiano. Andiamo a scoprire i personaggi della serie e gli attori che li interpretano