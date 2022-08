House of the Dragon - Ritorno a Westeros, lo speciale di Sky. VIDEO

HOUSE OF THE DRAGON , debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto. Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” e racconta la storia della Casa Targaryen. In questo video tra backstage e interviste scopriamo i segreti del prequel di questa attesissima serie

Il 22 agosto, finalmente, inizierà House of The Dragon (Scopri lo speciale ) . Dieci episodi ambientati 200 anni prima delle vicende narrate in Game of Thrones e che ci sveleranno la storia della casata nobiliare dei Targaryen. La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Nell'attesa Sky ha realizzato il video che trovate in testa all'articolo. Uno speciale che tra interviste ai protagonisti e immagini di backstage ci guida nel mondo di Westeros alla scoperta dei segreti di questa trasposizione televisiva del romanzo “Fuoco e Sangue”, scritto da George R.R. Martin , il creatore della saga letteraria di Il Trono di Spade.

Le parole del regista, dello sceneggiatore e di George R.R. Martin

Questi sono gli interrogativi che si è posto il regista di House of The Dragon Miguel Sapochnik; "Come portiamo avanti Il Trono di spade senza essere la stessa cosa? Cosa può funzionare e cosa no? Cosa possiamo migliorare? Come possiamo evolvere? Così ci siamo detti di partire in un modo più radicato alla storia, più intimo. Ma anche con questa idea era tutto semplicemente maestoso."

E lo sceneggiatore Ryan Condal ha aggiunto:

"Non è un prequel nato dal nulla. C'era una ragione per raccontare questa storia. I Targaryen sono una dinastia affascinante di cui non conosciamo molto dai libri perché erano già tutti morti. C'era un tempo in cui esistevano dozzine di Targaryen con i loro draghi a comandare su Westeros. Era un periodo di pace e prosperità. Nessuno provava a rovesciarlo per non avere contro i draghi. Scopriremo come era Westeros prima che arrivasse la guerra e la decadenza descritti nella serie originale. È affascinante vedere i Targaryen nel loro massimo splendore e capire che cosa ha realmente ha perduto Daenerys e che ha cercato in seguito di riottenere".

A proposito del plot della serie tv George Martin sottolinea: "Per me le migliori storie dipendono dai personaggi. E in House of The Dragon i personaggi sono molto fluidi, capaci di amare, di agire per il bene, ma anche di compiere azioni terribili".