Da innocue lucertoline a gigantesche e possenti bestie sputa fuoco: Drogon, Rhaegal e Viserion, i "bimbi" di Daenerys, hanno fatto innamorare i fan del "Il Trono diSpade" fin dalla loro prima apparizione: ecco la loro storia. In attesa di vedere i loro antenati nell' attesissimo prequel di House of The Dragon, che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 22 agosto