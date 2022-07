House of the Dragon, il trailer della serie prequel di Game of Thrones

Ispirata al romanzo di George R.R. Martin "Fuoco e Sangue", la serie in 10 episodi sarà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 22 agosto. In contemporanea assoluta con il debutto su HBO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Rilasciato oggi il trailer ufficiale di House of the Dragon, (qui lo speciale) l’attesissima serie HBO che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade e racconta la storia della Casa Targaryen.