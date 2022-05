Game of Thrones, George R.R. Martin sulle reazioni dei fan al film

Lo scrittore dei libri “Cronache del ghiaccio e del fuoco” (in lingua originale "A Song of Ice and Fire") da cui è tratta la famosa serie televisiva “Il trono di spade” si è stupito delle reazioni molto forti del pubblico. “Non capisco come le persone possano odiare così tanto qualcosa che avevano amato. Se non ti piace una serie, non guardarla! Come è diventato tutto così tossico?”, ha notato con amarezza il romanziere in un’intervista con The Independent

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

George R.R. Martin, lo scrittore dei libri “Cronache del ghiaccio e del fuoco” (in lingua originale "A Song of Ice and Fire") da cui è tratta la famosa serie televisiva “Game of Thrones”, è tornato a commentare le reazioni dei fan ringuardanti il finale della serie.



“Non capisco come le persone possano odiare così tanto qualcosa che avevano amato. Se non ti piace una serie, non guardarla! Come è diventato tutto così tossico?”, ha notato con profonda amarezza il romanziere, intervistato da The Independent.

Ha voluto aggiungere che non si tratta di una tendenza legata soltanto alla serie televisiva ispirata alla sua opera letteraria. “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere non è ancora uscita, ma se si segue quello che accade online la controversia sulla serie è come la seconda Guerra Mondiale. Stanno lanciandosi bombe atomiche a vicenda”, ha detto George R.R. Martin. “Si sentono controversie su alcuni degli show Marvel e sui film Marvel, certamente sui personaggi DC”.

Il romanziere americano a cui si deve Il Trono di Spade della HBO, l’epica serie fantasy che ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale e ha registrato un successo travolgente e inaspettato, se ne torna a casa con un po' di amaro in bocca. Perché la stagione conclusiva di Game of Thrones ha raccolto così tante (e aspre) critiche dai fan online che Martin sì è detto amareggiato.



La sua esperienza diretta di feroci attacchi online da parte dei fan lo ha profondamente ferito innanzitutto, ma lo ha pure lasciato perplesso. Perché a suo avviso si dovrebbe smettere di seguire uno spettacolo se non piace, non continuare a seguirlo per poi lamentarsi ferocemente con chi l’ha creato.



La delusione dello scrittore alla cui penna dobbiamo lo show non compromette chiaramente (almeno così si spera) l’uscita della prossima serie prequel di Game Of Thrones, ossia House Of The Dragon, adattata dal romanzo di Martin Fire & Blood. Uscirà il 21 agosto 2022 ed è ambientata 200 anni prima degli eventi del popolare dramma fantasy Game Of Thrones. Questa serie spin-off esplorerà più da vicino le case dei Targaryen e Velaryon.