Trono di spade, in Irlanda del Nord gli studi aprono al pubblico

Dal 4 febbraio, nei Linen Mill Studios è possibile visitare il backtage di una delle serie televisive più amate, mentre in Cornovaglia sono in corso le riprese del prequel (L'inviata a Belfast)

BELFAST - Per chi non si è perso una sola puntata in otto stagioni (LO SPECIALE), ma anche per chi è curioso di vedere il back stage di una serie televisiva che ha spopolato, c’è ora un’importante novità. A Bambridge, nella contea di Down, in Irlanda del Nord, a circa mezz’ora da Belfast e un’ora e mezza da Dublino, i Linen Mill Studios, dove è stata girata “Il Trono di Spade” ovvero “Game of Thrones”, hanno aperto al pubblico.

La "Game of Thrones Experience"

In attesa quindi di vedere il sequel della serie della HBO -sono attualmente in corso le riprese in Cornovaglia - gli appassionati potranno entrare nell’iconica Sala Grande dove Jon Snow è stato proclamato “Re del Nord”, vedere l’imponente trono di Dragonstone, osservare da vicino i costumi, gli oggetti di scena, le armi e comprendere meglio come funzionano gli effetti visivi. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo gameofthronesstudiotour.com.

Dagli accordi di pace un turismo in forte espansione

Dopo due anni di pandemia, il lancio della “Game of Thrones experience” serve anche e soprattutto da volano per rilanciare il turismo dell’Irlanda del Nord e di tutta l’isola, dagli accordi di pace del 1998 in avanti in grande espansione.

Dopo due anni di stop, la speranza è che oltre a visitare gli studio, i turisti tornino sull’isola verde per ammirare i suoi paesaggi di struggente bellezza e città come Belfast e Dublino, che offrono cultura, divertimento e, soprattutto, il calore di un popolo allegro e accogliente