I migliori libri fantasy, da Harry Potter a Il Signore Degli Anelli

La fortunata saga di J. K. Rowling ha dato origine alla fortunata trasposizione cinematografica. Siamo in Gran Bretagna: per il suo undicesimo compleanno Harry Potter scopre di avere poteri magici e di aver diritto a frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Ma non solo! Harry cresciuto da sempre dalla poco amorevole zia, scopre che non è rimasto orfano per un incidente stradale, ma i suoi genitori sono stati uccisi dal più temibile mago oscuro di tutti i tempi, Lord Voldemort. Prezzo: 9,50 euro.

